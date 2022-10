Seraing : il ne supporte pas la rupture... alors il la roue de coups !

Ce mercredi matin, un homme originaire de Liège a été déféré au parquet de Liège, pour des faits de violence commis ce mardi... à l'encontre de son ex-compagne.

Julien est en effet âgé de 37 ans et, depuis plusieurs années déjà, il entretient une relation avec Maria, âgée de 52 ans et domiciliée à Seraing. Leur union n'est pas un long fleuve tranquille, c'est le moins que l'on puisse écrire... Plusieurs faits de violence sont déjà reprochés au Liégeois et, depuis 4 ans, le couple s'est déjà séparé à plusieurs reprises.

Ce mardi, l'homme n'a toutefois pas digéré la nouvelle sépération... au point de débarquer rue de Montegnée à Seraing, chez Maria. La rencontre a vite tourné à la dispute et Julien n'a pas hésité à rouer de coups Maria.

Prévenue, la police est intervenue et a trouvé Maria, seule, le visage tuméfié, avec des plaies à sang coulant au nez et aux lèvres.

Julien, en fuite, a été intercepté mais, lors de son interrogatoire, celui-ci a minimisé les faits.

Le dossier de Julien a toutefois été placé à l'instruction avec une demande de mandat d'arrêt.

Maria souffre d'une incapacité de travail de 22 jours.