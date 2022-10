Blegny : Réfection de voirie rue Troisfontaines

La société Stadsbader Contractors va entreprendre des travaux de réfection de la voirie, rue Troisfontaines à Blégny, et ce, dès le 10 octobre. Ces travaux concernent la totalité de la rue et vont engendrer une fermeture complète de cette voirie. La durée prévue est de 10 jours ouvrables.

Du 10 octobre à 6 h, jusqu'au 21 octobre à 18 h 30, la circulation sera interdite dans les deux sens de circulation (excepté riverains). Une déviation sera mise en place à partir de Barchon via la rue Lieutenant Jungling, rue de Barchon, route de Housse, rue Bouhouille, rue de l'Institut et rue Entre-deux-Villes, et inversement en venant de Blégny.