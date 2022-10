Accueil Régions Liège Liège : La proxénète encourt 7 ans de prison ferme ! Le compagnon faisait signer des conventions où il obligeait les jeunes filles à avoir des relations sexuelles Sarah Rasujew ©SHUTTERSTOCK

Charity 30 ans, et son compagnon André, âgé de 80 ans, encourent des peines 7 ans de prison et de 3 ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir organisé de la traite des êtres humains et de la prostitution de jeunes femmes d’origine nigériane. Depuis l’année 2016, ils auraient fait venir deux hommes et trois femmes du Nigéria, le pays d’origine de Charity....