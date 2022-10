Deux personnes perdent la vie dans un accident de voiture avec incendie à Liège

Une personne grièvement blessée a pu être extraite du véhicule et transpotée à l'hôpital de la Citadelle.

C'est un épouvantable drame qui s'est joué, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le quartier sainte-Marguerite, à Liège.

Vers trois heures du matin, une voiture circulait bld. Jean-Théodore-Radoux lorsqu'elle a pris feu à la suite d'un accident, alors seule en cause.

A ce moment, trois personnes se trouvaient à l'intérieur. Si l'une d'entre elle a pu être dégagée du brasier par un témoin de l'accident, les deux autres sont restées coincées dans le véhicule en flamme.

La police a été prévenue à 3h30 par des riverains. Des flammes étaient visibles à 10 mètres de haut. A l'arrivée des services de secours, il n'y avait malheureusement plus rien à faire pour les victimes. Une fois le sinistré maîtrisé, les secours ont découvert les deux corps carbonnisés.

Le blessé, grièvement, a été transporté à l'hôpital de la Citadelle. Son état est stable, mais l'homme n'a pas encore pu être entendu. On ignore donc, pour l'instant, les circonstances exactes de ce dramatique accident.

La route était restée fermée à la circulation le temps de l'intervention.

Le parquet de Liège a été prévenu et a envoyé un expert sur les lieux de l'accident. Selon l'expert descendu sur place, la voiture était bien seule en cause. Elle s'est déportée sur la gauche, arrachant un pneu, le véhicule a pivoté, percuté une voiture en stationnement et pris feu. Des traces de dérapage sont visibles sur la route. Les corps des victimes n'ont pas encore pu être identifiés, de même que le véhicule.

Le labo devait descendre sur place en matinée ce vendredi.