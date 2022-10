Spa : Pour les parties civiles, Theunissen est coupable d’assassinat et tentative d’assassinat

Le procès devant la cour d’assises du Limbourg du Néerlandais Yvo Theunissen, accusé d’avoir abattu d’une balle dans la nuque le policier spadois Amaury Delrez ainsi que d’une tentative de meurtre sur la personne de Ghislain Schils, est entré vendredi dans sa dernière ligne droite. Les plaidoiries sur la culpabilité ont débuté.

Mes Alexandre Fabribeckers et Gino Houbrechts, conseils des parents d’Amaury Delrez, de Ghislain Schils et de la zone de police des Fagnes, estiment que la culpabilité de l’accusé ne souffre d’aucun doute. Les avocats souhaitent poser une question supplémentaire sur la préméditation, de manière à requalifier les faits en assassinat et tentative d’assassinat, en lieu et place de meurtre et tentative de meurtre. La peine maximale serait alors la réclusion à perpétuité.

Originaire du Limbourg néerlandais, Yvo Theunissen assistait, le 25 août 2018, au Grand Prix de Formule 1 à Francorchamps avec son frère et une connaissance. Ce soir-là, les trois hommes se sont battus dans un bar. Un portier avait alors repéré que l’un d’eux était en possession d’une arme à feu. Arrivés sur place, les policiers ont aperçu un taxi prendre la fuite. Une équipe, composée d’Amaury Delrez et de Ghislain Schils, a alors arrêté le véhicule pour le contrôler. Lorsqu’Amaury Delrez a extrait le frère de l’accusé, Cyril Theunissen, du taxi pour le plaquer au sol, l’accusé est sorti du véhicule et a abattu le policier, agenouillé, d’une balle dans la nuque. Amaury Delrez n’a pas survécu. Quatre autres coups de feu ont encore été tirés en direction de Ghislain Schils, qui s’était réfugié derrière un arbre.

Une portée de 70 mètres

"Il est évident que nous nous trouvons face à un assassin. L'intention de tuer ressort de l'arme qu'il a utilisée, une arme employée par Hitler et fabriquée à un 1,2 million d'exemplaires pour équiper ses troupes. Cette arme a une portée de 70 mètres. Dans l'Allemagne nazie, une balle dans la nuque était une exécution courante. Dans le crime organisé, cela sert à faire taire les 'pentitos'(repentis, NDLR) pour toujours. Il n'y a rien de plus lâche que de tirer une balle dans la nuque", a plaidé Me Houbrechts. Pour lui, l'accusé avait encore suffisamment de temps pour revenir sur ses pas.

"Amaury Delrez a été exécuté à bout portant, à trois ou quatre centimètres, par un tir dans la nuque", ont insisté Me Houbrechts et Fabribeckers, selon qui "ce geste démontre l'intention de tuer". "L'intention de tuer Ghislain Schils paraît également évidente. Yvo Theunissen a visé et tiré à quatre reprises avec son pistolet Walther P38 sur ce dernier qui, à 58 ans maintenant, n'est plus que l'ombre de lui-même […]. L'expert en balistique a détecté des impacts de balle dans les deux voitures, la Mazda et la Peugeot, juste à côté de l'arbre derrière lequel s'était réfugié Ghislain Schils. La mission était donc claire : il ne devait plus y avoir de survivant", ont encore déclaré Mes Houbrechts et Fabribeckers.

Selon les avocats, Yvo Theunissen aurait pu agir autrement, mais il a pris la décision mûrement réfléchie de tirer sur les deux policiers. "Les occupants de la voiture savaient qu'un contrôle de police allait suivre. Il aurait pu dissimuler son arme, repousser Amaury Delrez ou tirer un coup de semonce. Mais non, il s'est délibérément approché de sa victime et a appuyé sur la gâchette. Il a vu Amaury Delrez saigner abondamment, mais il a décidé de tirer à nouveau. Il a tiré à quatre reprises en direction de Ghislain Schils à la manière des gangsters de Chicago", ont avancé les deux avocats.