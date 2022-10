10e édition d’Art au Centre… et 247 vitrines vides mises en lumière !

Puisque l'art imite la nature et que la nature a horreur du vide, selon les expressions consacrées, il était écrit que l'événement Art au Centre prenne place dans Liège et en devienne un symbole vivant.

Ce jeudi 6 octobre se tenait, en fin d’après-midi, le vernissage (ambulant) de la 10e édition de cette exposition d’art contemporain pour le moins atypique. Depuis 2019 déjà, l’événement prend la ville en otage pour en faire son musée permanent. Plus précisément, ce sont les vitrines vides, laissées à l’abandon par des commerces en faillite, qui sont occupées par des œuvres d’art exposées "gratuitement".

Un opportunisme qui a fait mouche, comme nous l’explique Maxime Moinet, historien de l’art et chargé du projet depuis sa genèse. C’est notamment dans son esprit créatif que le concept est né… En 3 ans et 10 éditions, ce sont déjà 247 vitrines et plus de 250 artistes qui ont mis la ville en lumière. Cette partie de ville que les locaux ne voulaient plus voir mais qu’ils observent désormais avec intérêt.

Un musée urbain

"En 2018, nous avions fait une première tentative d'habillage de vitrine", se rappelle Maxime Moinet, "puis de fil en aiguille, en association avec la Gestion centre-ville, le projet est devenu de plus en plus important". Pour s'installer durablement dans le centre-ville au point que, "lorsque nous retirons les œuvres, cela crée un vide assez choquant".

Les espaces habillés restent rarement nus longtemps car si la sauce a pris, c'est aussi parce que le concept se veut (presque) permanent. "Nous organisons une exposition tous les quatre mois et chaque exposition dure trois mois. Entre le démontage des œuvres et le début de la nouvelle exposition, il n'y a que quelques jours"…

L’idée était donc bonne et le hasard fait bien les choses… des vitrines vides dans une ville comme Liège, il y en a toujours ce qui a permis à plus de 250 artistes de laisser libre court à leur art.

Le principe est simple : occuper un espace vide en vitrine pour embellir la ville et permettre à un artiste de disposer d'une gigantesque visbilité, une vitrine inédite en quelque sorte… "La zone que nous couvrons est celle de la gestion centre-ville, globalement du parc d'Avroy au bout de la rue Féronstrée… c'est un nombre incalculabe de visiteurs potentiels, incomparable avec n'importe quel musée". Un QR code, un livret explicatif, une brochure et une visite guidée gratuite mensuelle permettent au public de mieux se renseigner sur le parcours et ses œuvres.

©tonneau

Coups de cœur

Trois années après son lancement, la dixième édition d'Art au Centre tient ses promesses car l'attractivité de Liège s'en trouve clairement boostée… En outre, avec cette politique muséale urbaine qui privilégie un quota d'artistes liégeois de 25 % et le reste venant de l'extérieur, la renommée du concept dépasse aujourd'hui les frontières de la principauté. Art au centre a ainsi récemment séduit des villes comme Brest et Genève, citant Liège en référence.

Parmi ses coups de cœur, Maxime se souvient de cette œuvre d'Eva Pel, Fly-in Fly-out ; on pouvait y distinguer une série de boîtes en vitrines, inspirées de magasins en ligne : ou la mort du petit commerce face à l'e-commerce, artistiquement mise en scène dans une vitrine (vide) du centre. La Sleeping House Agency de Maxime Voidy aussi, représentant une fausse agence immobilière exposant une série de maisons abandonnées en bord de mer. Et comment ne pas marquer un arrêt devant cette œuvre plus "contemplative" du collectif Nuiits, exposant une véritable pluie de cartouches de gaz retrouvées au sol près de bancs et destinées à s'envoyer en l'air ?

©aac

©aac

©aac

©aac

À voir durant trois mois, partout à Liège, depuis ce 6 octobre… informations sur www.artaucentre.be

"Cela a permis à certains espaces de retrouver un commerce"

Paradoxe d’un concept né du vide laissé par les commerces, ces vitrines habillées d’art finissent par attirer le regard… des commerçants. “L’objectif premier est d’embellir la ville en permettant aux artistes d’exposer mais aujourd’hui, on se rend compte aussi que cela a permis à certains espaces de retrouver un commerce”, explique Maxime Moinet. “En effet, c’est en investissant les lieux avec une œuvre d’art que certains nous ont dits, en passant devant que, maintenant, ils pouvaient se projeter dans cette vitrine. Des gens sont donc venus nous trouver pour entrer en contact avec les propriétaires”. Dans tous les cas, un contrat est passé avec ce propriétaire et si la vitrine vide retrouve un locataire, “on s’engage à remettre l’endroit en état dans les 7 jours. Nous avons toujours deux ou trois déménagements par exposition”. Par ailleurs, si tous les propriétaires ne sont pas preneurs du concept, d’autres y perçoivent un moyen utile de ne pas laisser leur bien dépérir. “Et on entretient les vitrines, on rend l’endroit sympa, en faisant attention toujours à ne pas consommer d’énergie inutile”. Une opération win-win en quelque sorte, qui ne demande qu’à perdurer.