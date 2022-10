Le Mammobile sur les routes verviétoises

En province de Liège, on le voit passer par monts et par vaux. Le Mammobile, puisque c’est de lui qu’il s’agit arpente en effet les rues de notre province et permet aux femmes intéressées de passer une mammographie.

Ce jeudi, le car itinérant de dépistage du cancer du sein, actif sur le territoire de l’Est de la province, a inauguré son nouveau mammographe pour des examens plus efficaces et plus confortables.

"La Province de Liège investit 150.000€ dans le nouveau dispositif numérique de son Mammobile", explique Katty Firquet, Députée provinciale en charge de la Santé. "Celui-ci rencontre plusieurs avantages : des images de meilleure qualité ; des examens plus rapides ; une compression des seins réduite et donc moins douloureuse et, non des moindres, une dose de rayonnement réduite de 20 à 25 %."

Depuis la sortie du premier car provincial de dépistage du cancer du sein en 1992, l’utilité du dispositif ne cesse d’être confirmée. Ce fut particulièrement le cas après 2015, alors que le Mammobile a dû… cesser ses activités et que le nombre de patientes s’adressant à un centre agréé pour effectuer un mammotest a considérablement chuté en province de Liège. À la suite de ce constat, le service de dépistage mobile est retourné à la rencontre des femmes. Entre octobre 2019 et décembre 2021, 1 486 mammotests ont été réalisés dans les 19 communes de l’arrondissement de Verviers.

Huy-Waremme ?

266 mammotests ont été réalisés dans le Mammobile en 2019 et 8 cancers invasifs ont été diagnostiqués. Cinq cancers invasifs ont été diagnostiqués en 2020. Durant cette période, l’activité du Mammobile a été interrompue à diverses reprises en raison de la pandémie. Les mammotests sont gratuits mais la réservation est obligatoire.

Vu l’amélioration du taux de couverture des mammotests grâce au Mammobile, la Province de Liège a pour volonté d’étendre le passage du service itinérant à d’autres arrondissements. Le projet de mettre le Mammobile a disposition de l’arrondissement de Huy-Waremme est à l’étude.

"Sachant que le cancer du sein touche une femme sur huit, améliorer la prévention et les conditions de dépistage et ainsi rendre les citoyennes actrices de leur santé est une nécessité, surtout dans les localités peu desservies", ajoute Katty Firquet.

En conclusion, signalons que, la Province de Liège a donné l’ancien mammographe de son car à Hôpital Sans Frontière qui en a fait don au Bénin.