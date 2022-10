Recrutement de 100 aides ménagères en province de Liège

Emploi Domestic Services devient XLG et annonce vouloir procéder à un engagement massif.

Depuis le 1er octobre, le plus grand acteur francophone de titres-services a décidé d'augmenter le pouvoir d'achat de ses aides ménagères avec des chèques-repas de 4,70 euros… l'objectif annoncé étant de "placer leur bien-être au centre de sa stratégie de développement". Une priorité surtout lorsqu'il n'y a pas de second salaire dans le ménage…

Aujourd’hui, l’entreprise wallonne annonce aussi recruter une centaine d’aides ménagères en Province de Liège !

"Renforcer le bien-être et le pouvoir d'achat des aides ménagères est aussi une façon de lutter contre un absentéisme qui est prégnant dans le secteur", indique la société par voie de communiqué de presse, "La demande est plus forte que l'offre, c'est pourquoi embaucher est aussi urgent que nécessaire. L'attractivité de l'employeur est un élément clé dans ce contexte. XLG travaille donc aussi en ce sens pour renforcer sa position de leader en Wallonie et à Bruxelles dans le secteur des titres-services"…

9 000 collaborateurs

Comme l'indique Gatien Laloux, CEO de XLG, "l'objectif est de percer davantage dans le secteur des titres-services avec une forte connotation humaine pour l'ensemble de nos collaborateurs. Nous disposons aujourd'hui de 6,9 % des parts du marché en Wallonie et à Bruxelles, ce qui signifie que plus ou moins une aide ménagère sur 15 est occupée chez XLG. Cependant, nous cherchons encore à embaucher plusieurs centaines de personnes, notamment en Province de Liège"…

XLG, qui développe ses activités en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, c’est 9 000 collaborateurs au total, 25 000 clients, 250 millions d’euros de chiffre d’affaires…