Superbe soirée au Forum de Liège avec Patriiiiiiiiiiiiiick!

Etait-ce l'effet captation pour le DVD de sa tournée? Ou simplement toutes ces personnes, dans ce très beau Forum plein à craquer, étaient-elles surexcitées de le retrouver? Sans doute les deux!

"On a vécu de belles choses ensemble. De très belles! Tu as été le premier à me chanter J'te l'dis quand même. Tu as toujours été là... et j'ai toujours été là aussi... à chacune de mes tournées. Donc longue vie encore et à très vite!", adressait-il à ce Forum qu'il aime tant, il y a quelques jours, à l'occasion de ses 100 ans.



Très vite, c'était ce vendredi soir. Et "de belles choses ensemble", ce fut clairement encore le cas! Quelle ambiance, quelle énergie et que d'échanges! Oui Patrick aime parler à son public, lui raconter des tranches de vie qui ont tracé sa voie, qui ont influencé des chansons! Des chansons, même pour les moins connues a priori, que son public connaissait! Au point, à certains moments, d'en interpréter seul l'un ou l'autre refrain! Sur les éternels "J'te l'dis quand même", "Place des Grands Hommes" ou encore "Alors regarde", son public aurait pu chanter seul... face à un Patrick ému, cela se sentait...

Et détrompez-vous... Si l'on a bien évidemment entendu des "Patriiiiiiiiiiick" venus du plus profond du coeur, il n'y avait pas que des femmes dans la salle... Pas mal d'hommes aussi... A observer certains, pas seulement parce qu'ils ont été obligés d'accompagner Madame... Eux aussi aiment Patrick et ce qu'il dégage!

Certes, ce concert était bien rôdé, d'autant plus s'agissant d'une soirée de captation pour son DVD, mais il n'était pas juste là pour honorer son contrat... Il a adoré être là! Et son public tout autant! Alors oui, Patrick, comme tu l'as confié avant de quitter pour de bon la scène liégeoise, "on n'oubliera pas cette soirée"!

On ne doute pas que le sentiment sera le même au terme de sa seconde soirée au Forum de Liège, ce samedi soir...