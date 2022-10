Une centaine de personnes bloquent le dépôt de Total Énergies à Liège

Plus d'une centaine de citoyens et citoyennes membres de Code Rouge ont débordé le dispositif policier mis en place devant le dépôt de TotalEnergies à Wandre, en province de Liège, et se sont enchainés aux grilles d'entrée et de sortie afin de bloquer le site.

Dans le cadre de la coalition Code Rouge, une centaine de personnes empêchent depuis 8h30 ce samedi matin tout accès au site de Wandre (Liège) de TotalEnergies. Ce blocage s’inscrit dans le cadre de la vaste action de désobéissance civile menée par un millier de citoyens en ce moment et qui se déploient actuellement autour du site de Feluy également.

Cette massive action citoyenne de désobéissance civile a pour objectif d’exiger la sortie des énergies fossiles et de pointer du doigt la responsabilité de l’industrie des énergies fossiles dans la crise climatique et sociale.

"Les citoyens impliqués dénoncent le désastre climatique, social et humain engendré par les activités d'entreprises comme TotalEnergies", explique Chloé Mikolajczak, porte-parole pour Code Rouge présente sur le blocage de X. "TotalEnergies a réalisé ces derniers mois des profits faramineux dans un contexte de crise sociale et climatique profonde, où les familles ne savent plus payer leur facture d'énergie." "L'entreprise française a encore annoncé il y a 10 jours qu'elle distribuerait des bénéfices exceptionnels de 2,6 milliards à ses actionnaires."

Stop aux énergies fossiles

"Le bain de sang social que nous vivons aujourd'hui, généré par la crise énergétique, est aussi une conséquence directe de notre dépendance aux énergies fossiles, dépendance que des entreprises comme TotalEnergies ont tout fait pour entretenir ces dernières décennies, niant sciemment le lien de leurs activités et le réchauffement climatique qu'elles connaissent pourtant dès les années 70", poursuit Chloé Mikolajczak.

Les nombreuses bannières brandies ce matin par les activistes appellent à la fin des projets fossiles néo-coloniaux de la multinationale française. "Le projet EACOP en est un exemple significatif : TotalEnergies souhaite construire le plus long oléoduc chauffé au monde (près de 1.445 kilomètres) en Tanzanie et en Ouganda, avec des conséquences désastreuses pour les communautés locales et la biodiversité". Ce projet, condamné par une résolution du Parlement européen fera l'objet d'un procès qui débutera à Paris le 12 octobre.

Appel aux autorités belges

Trois jours avant le "state of Union" où Alexander De Croo devrait se prononcer sur la taxation des surprofits des géants de l'énergie, l'appel de Code Rouge vise également les autorités belges. "Au lieu de pointer du doigt les responsabilités individuelles et les citoyens, les autorités belges doivent s'en prendre aux vrais responsables de cette crise", conclut Louis Droussin, porte-parole pour Code Rouge. "Les entreprises de l'industrie des énergies fossiles doivent payer pour financer une transition juste qui nous sorte de ces énergies et qui doit être amorcée de toute urgence. Tout nouveau projet fossile doit être stoppé. Les populations du sud global, qui payent le plus lourd tribut de la crise climatique, doivent obtenir des réparations."