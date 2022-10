Huy: ivre sur la Foire de Statte, il frappe sa compagne au visage avant de sortir un couteau…

Un fait de violence conjugale a eu lieu samedi à la Foire à un euro de Statte (Huy).

Un homme né en 1991 fête son anniversaire sur la Foire, avec sa compagne et ses deux filles de 2 ans et 7 mois. Mais celui-ci a bu. Il trébuche et manque de faire tomber les deux enfants hors de la poussette. Madame lui fait la remarque, mais ça ne lui plait pas, il lui porte alors un coup de poing au visage. Témoins de la scène violente, des passants interviennent. L'homme se calme puis sort un couteau et menace les témoins. Ceux-ci prennent aussitôt la fuite. La maman rentre chez elle avec les enfants. L'homme essaie alors de défoncer la porte des communs du logement. Elle appelle alors la police qui intervient avant qu'il ne puisse porter d'autres coups.

L'homme reconnait les menaces avec le couteau mais pas le coup de poing. Il évoque un trou noir pour la suite de la soirée.

Liberté conditionnelle

Il est en libération conditionnelle pour un autre fait sans lien avec des violences conjugales. Il semble se tenir à carreaux depuis mais le parquet a toutefois mis le dossier à l'instruction avec une demande de mandat d'arrêt.