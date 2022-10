Tram de Liège : Travaux de voirie rue Ernest Solvay et finalisation du giratoire Modeleurs

Dans le cadre du chantier du tram de Liège, la suite des travaux de voirie sera réalisée rue Ernest Solvay jusque début janvier 2023. Le giratoire Modeleurs sera quant à lui terminé à partir du lundi 10 octobre.



Les travaux de réseaux secs (installations pour l’éclairage public) et le raccordement aux égouts étant terminés, la deuxième phase des travaux de voiries et trottoirs se déroulera jusque début d’année 2023 en conservant les mesures mises en place actuellement. Les travaux d’infrastructure du tram suivront dans la foulée.

Pour rappel, les zones de chantier sont situées au niveau des trottoirs et de la voirie, entre la rue de la Barge et la rue Mandeville. La rue Ernest Solvay est mise en sens unique vers Liège à hauteur des différents chantiers. Des déviations sont mises en place via le quai Timmermans.

Dernière phase reportée

La dernière phase de travaux du giratoire Modeleurs est reportée au vendredi 7 octobre 2022 dès 19h jusqu'au dimanche 9 octobre 2022 minuit afin de permettre son ouverture définitive. Elle entraîne la fermeture temporaire d'un tronçon du quai Timmermans.

Pour rappel, l'emprise de chantier sera située au niveau du giratoire Modeleurs et entraînera la fermeture du quai Timmermans entre la rue Schlemmer et la rue de l'Ile-Coune. Des déviations seront mises en place via la rue Ernest Solvay.

En venant de Jemeppe ou du pont d’Ougrée vers Liège, la rue Ernest Solvay sera accessible pour rejoindre les ronds-points Stévart.

En venant de Liège vers Jemeppe, la rue Ernest Solvay sera accessible par la rue Schlemmer. La rue de l’Île-Coune pourra ensuite être empruntée pour rejoindre le quai Timmermans.

Les commerces du quai Timmermans restent accessibles via les déviations.

À partir du lundi 10 octobre, le quai Timmermans sera rouvert à la circulation. La rue Schlemmer sera quant à elle remise en voie sans issue et le giratoire sera terminé et opérationnel.