Liège : vol à l'arraché d'une chaine d'un passant dans le Carré

L'homme s'est défendu et pu récupérer sa chaîne, dans la nuit de samedi à dimanche.

Monsieur "I", né en 2000, a commis un vol à l'arraché dimanche à 00h34 dans le Carré.

Des individus se sont mis à 3 pour arracher la chaîne d'un passant et son portefeuille. L'homme s'est défendu et pu récupérer sa chaîne. Il a ensuite suivi le suspect et prévenu la police qui a pu intercepter celui-ci.

Au moment de la fouille, la police a retrouvé sur le voleur l'argent liquide volé dans le portefeuille de la victime.

Le suspect a été privé de liberté et son dossier mis à l'instruction.