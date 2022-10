Tram de Liège : Revêtement de la voie ferrée avenue de Lille

Des travaux de voirie seront réalisés au croisement entre l’Avenue de Lille et les rue Armand Rassenfosse/Ernest Marneffe du mercredi 12 octobre à mi-novembre 2022. Ces travaux entraîneront la mise en voie sans issue de la rue Ernest Marneffe.

La zone de chantier du tram sera située sur l’Avenue de Lille à hauteur du parc de Droixhe. Le tronçon de la rue Ernest Marneffe situé entre la rue Jean-Mathieu Nisen et l’Avenue de Lille sera mis en voie sans issue.

La rue Ernest Marneffe n’étant plus accessible depuis la rue Armand Rassenfosse, une déviation sera mise en place via l’Avenue de Lille, la rue Paul-Joseph Carpay et la rue Jean-Mathieu Nisen.