Une très belle sexagénaire

En 1962, alors âgée de 24 ans, Madeleine Blic-Herman quittait Liège pour aller s’occuper en Inde de ceux que la vie avait meurtris. C’était le début d’une belle aventure qui dure depuis soixante ans et se décline en diverses actions : nourrir, éduquer et scolariser les enfants, soutenir les familles, souvent dans la rue, procurer travail et dignité aux lépreux guéris, mais cependant rejetés.

Centrée d’abord sur le village de Oupalam (Sud de Pondichery), l’action de Madeleine s’étend aujourd’hui à d’autres villages, grâce à la collaboration de partenaires et donateurs indiens, belges et français.

60 ans se sont écoulés et l’association a décidé de fêter cet anniversaire. Il se déroulera en 3 temps, le 15 octobre. Ainsi, dès 17 h, des stands d’exposition et de témoignage revisiteront les activités du Volontariat et de ses bénévoles, et proposeront à la vente tissus et artisanat de l’Atelier Shanti, où travaillent des lépreux guéris. Une petite restauration, salée ou sucrée, déclinera la palette des saveurs notamment indiennes.

Conférence

À 19 h 30, un film présentera brièvement l’évolution du Volontariat, en présence de la fondatrice et de son mari Arnaud de Blic. Enfin, à 20 h, l’écrivain, conteur et psychologue congolais, Pie Tshibanda, connu pour son spectacle "Un fou noir au pays des blancs", traitera du thème "Au-delà de la colonisation, vivre ensemble". Son exposé sera suivi jusque 22 h de moments d’échanges.

La soirée se passe à l’institut Saint-Laurent, rue Saint-Laurent 29 à Liège. Participation : 10 € pour les plus de 12 ans. Infos : info@avi-shanti.be