Chantiers à venir sur la route du Condroz à Neupré

Comme le signalait la bourgmestre elle-même, il y a quelques jours, les déplacements autour du carrefour de Rotheux, sur la route du Condroz, s'annoncent compliqués dans les prochaines semaines... En cause, plusieurs chantiers qui y seront menés.

Pour mémoire, il est notamment question du projet d'Elia (gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique) consistant à renforcer la liaison électrique aérienne 380 kV existante entre le poste électrique de Gramme à Huy et celui de Rimière, sur la commune de Neupré. Le renforcement consiste à poser un second terne (circuit électrique) sur les infrastructures actuelles.

Un projet de parking d'écovoiturage sera également développé au carrefour de Rotheux. Il est prévu qu'il soit également mis à la disposition des commerçants à proximité et qu'il soit en lien direct avec le futur tunnel pour les modes doux à aménager sous la route du Condroz. De fait, il faudra très certainement s'armer de patience... Et ce, a priori, dès fin 2022 jusqu'à l’été 2023.

Afin de présenter les chantiers à venir sur la route du Condroz ainsi que les modalités pratiques, une réunion d'informations est prévue le mardi 18 octobre, au hall omnisports de Rotheux (11, rue Biens Lefèvre). Cette réunion se déroulera en deux temps: à 18 h 30 pour les commerçants et à 20 h pour la population.

La commune assure que les services mettent tout en œuvre pour que la coordination entre les différents acteurs soit la plus efficace possible et afin qu'une communication claire et précise soit mise en place. Il est prévu de présenter le plan de mobilité qui sera mis en place durant les travaux.

Les différents intervenants (surtout Elia et le SPW) seront présents afin de répondre aux questions. Il est demandé de s'inscrire à cette réunion par mail: riverains@elia.be ou via le numéro vert 0800/18002.