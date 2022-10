Seraing: le surplus de la taxe déchets redistribué aux citoyens

En cette période difficile où chaque euro compte, voilà une nouvelle qui fait plaisir... Pas de quoi changer la face du monde, certes, mais c'est toujours bon à prendre!

Ainsi, ce lundi soir au conseil communal de Seraing, il a été question des déchets. Plus particulièrement de la taxe relative à la collecte et au traitement des déchets ménagers. Un point de l'ordre du jour portait sur le coût-vérité réel de l'exercice 2021, à savoir le coût des dépenses relatives à la gestion des déchets ménagers qui doit être couvert par des recettes spécifiques.

A Seraing, il est apparu qu'un surplus de 263 000 € a été perçu. Surplus qui, comme acté au conseil communal, sera redistribué aux citoyens et ce, comme cela s'était déjà produit l'an dernier.

Pour mémoire, la taxe relative à la collecte et au traitement des déchets ménagers avait été modifiée en 2019. "Au moment de procéder à ce changement, nous tenions à prendre un double engagement. Le premier était d'atteindre annuellement un coût-vérité de 100 % et le second était de ne pas se faire de l'argent sur le dos de la population", précise l'échevine en charge des finances, Laura Crapanzano.

Concrètement, le coût-vérité de 2021 est de 105,8 %, soit 5,8 % en plus de ce qui est exigé par la Région wallonne. Ce qui représente un surplus de 263 000 €.

Déduction directe

Voici comment cette somme sera redistribuée à la population:

- 7 € pour un ménage de 1 personne

- 9 € pour un ménage de 2 personnes

- 11 € pour un ménage de 3 personnes

- 13 € pour un ménage de 4 personnes et plus

"La ville de Seraing a pour objectif d'avoir une taxe poubelle équivalente à la facture Intradel. Si on perçoit trop, comme c'est le cas cette fois, on a la volonté de restituer la somme reçue", poursuit l'échevine.

Pour en bénéficier, il convient de répondre à des conditions strictes:

- être domicilié(e) sur le territoire sérésien au 1er janvier 2022

- sur base de la composition de ménage arrêtée au 1er janvier 2022

- une seule prime accordée par ménage

A noter que cette prime, par facilité, sera directement déduite de la partie forfaitaire de l'avertissement-extrait de rôle 2022 qui sera transmis.