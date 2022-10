Bientôt une nouvelle piste d’athlétisme à Seraing

Seraing Piste plus épaisse comme à Naimette et abords aménagés, entre autres.

La piste d'athlétisme de la Ville de Seraing fera bientôt peau neuve !", a annoncé la Ville de Seraing ce mercredi matin. Au programme du chantier notamment : un nouveau tartan, la réfection du saut en longueur et du lancer de poids et un entretien complet des abords du site sérésien.

"Ce lieu de sports et de loisirs, situé avenue des Puddleurs, devrait donc être complètement restauré dans le courant de l'année 2023", se réjouit l'échevin des Sports, Philippe Grosjean. "Une remise à neuf nécessaire quand on sait que la météo souvent pluvieuse l'a petit à petit détérioré causant notamment de nombreux affaissements".

Concrètement, il s’agit ici de réaliser une piste plus épaisse, à l’image de celle de Naimette-Xhovémont. Les travaux comprendront donc la pose d’un tartan plus épais, de couleur rouge et blanc, la réfection des espaces dédiés au saut en longueur ainsi qu’au lancer de poids, la mise en place d’une main courante et l’entretien des abords de la piste.

La Ville a également investi un montant de 160 000 euros pour sécuriser et protéger le site en remplaçant l’ensemble des clôtures et des portes d’accès. Sans oublier ce nouveau système de boîtier électrique/minuterie destiné à éviter le gaspillage d’énergie. En effet, ledit boîtier sera mis à disposition du club d’athlétisme qui pourra éteindre les lumières une fois l’entraînement terminé.

Un chantier pour un total de 350 000 euros qui devrait durer entre quatre et six semaines. Pour l’heure, la Ville de Seraing est en pleine tractation avec le club d’athlétisme afin de ne pas les pénaliser dans la pratique de leur discipline…