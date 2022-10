Cheratte : Un millier de pilules d’ecstasy

Les suspectes détenaient du speed, de la MDMA et de la marijuana

Ce mardi, Alice, née en 1986, de Thimister Clermont et Laura, née en 1993 d’Oupeye, ont été arrêtées parce qu’elles détenaient de grandes quantités de pilules d’ecstasy et sont soupçonnées de deal. La police des autoroutes a réalisé le contrôle d’un véhicule au niveau de la sortie d’autoroute A25 à Cheratte. A bord de ce véhicule, les deux occupantes détenaient deux petits sachets de marijuana et un ecstasy.

Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont découvert 1 000 pilules d’ecstasy dissimulées sous le siège de la voiture. Une perquisition a été réalisée au sein des domiciles des deux dames. Sur place, la police a encore découvert 800 grammes de speed au domicile d’Alice.

Cette dernière cachait également de la MDMA sur elle. Le dossier a été mis à l’instruction. Le parquet a demandé une mise sous mandat d’arrêt pour vente de stupéfiants. Alice avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Liège en mars dernier à 250 heures de travail pour détention, importation et vente de stupéfiants.