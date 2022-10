Accueil Régions Liège Grosse opération police et TEC sur deux lignes de bus : 150 voyageurs ont été contrôlés à Huy huy Policiers et contrôleurs du TEC ont débarqué dans deux bus ce mardi matin à Huy. En ciblant les stupéfiants pour les premiers, les titres de transport pour les seconds. Catherine DUCHATEAU ©Intranet

Ce n'était pas une première. N'empêche, un tel contrôle a à coup sûr marqué les esprits des Hutois. Lequel ? Ce mardi matin, entre 7h et 8h30, les contrôleurs des TEC mais aussi les policiers de la zone de Huy et les policiers fédéraux étaient mobilisés sur Huy. "On avait été sollicités par les TEC en septembre, explique le chef de corps de la zone...