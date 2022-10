Un nouveau centre de loisirs à Retinne

Fléron Après un an de travaux grâce à un investissement de 1,8 million d’euros.

C’est un dossier espéré patiemment par tous les Fléronnais : la rénovation du Centre de loisirs de Retinne. Sur la table du collège et du Conseil d’Administration de la Régie communale autonome (RCA) depuis 2015, puis celle de la Région wallonne pour un subside longuement attendu, le Centre de loisirs voit enfin le jour pour le plaisir des enfants, familles, promeneurs et autres sportifs...

Après un an de travaux pour rénovation, le Centre de Loisirs de Retinne (rue de la Vaulx 79) rouvre ses portes le samedi 22 octobre prochain.

D’un investissement de 1,8 million d’euros, subsidié à hauteur de 75 % par la Région Wallonne (via Infrasports), ce tout nouveau centre comprend des espaces mêlant à la fois le sport, les loisirs et la pédagogie.

Le vaste site entièrement rénové accueille une nouvelle plaine de jeux composée de huit modules (avec accès PMR) dont un module unique en Wallonie (le Boomerang), une zone fitness de dix modules (appareils accessibles aux PMR), une mini-piste d’athlétisme de 200 m et plateau d’entraînement multifonctions, une piste éclairée de marche ou course de 600 mètres sur le pourtour du site qui s’éclaire par détection automatique, une mare didactique, un sentier de promenade, un espace multisports (minifootball, minibasket-ball, mini-handball, minitennis, badminton, volley), deux terrains de Padel, des terrains de "beach volley" réaménagés, une piste pour voitures téléguidées, une piste de pumptrack et bowl (circuit vélo bosselé), deux nouveaux terrains de pétanque, ainsi qu’une zone de street-workout pour la musculation. Le site dispose par ailleurs d’une vingtaine de bancs dont certains accompagnés d’un pédalier. De quoi prolonger les exercices.

Ouvert 7 jours sur 7

Ce nouveau centre de loisirs sera accessible gratuitement et ouvert à tous les Fléronnais, toute l’année, 7 jours sur 7.

La piste d’athlétisme de 200 mètres comporte du saut en longueur, deux zones de lancer du poids et la possibilité de faire du saut en hauteur. Le club de Herve d’athlétisme y dispensera des séances destinées aux enfants tous les mardis de 17h à 18 h 30.

Pour ceux qui ont un petit creux, "la cafétéria Fairies'topia a été entièrement réaménagée et dispose d'une nouvelle terrasse pour boire un verre au soleil, avec sanitaires accessibles aux PMR", spécifie la commune qui inaugurera son centre de loisirs le 22 octobre prochain, avec au programme dès 11h, des activités pour toute la famille, à savoir jogging, démonstration d'athlétisme, pétanque, châteaux gonflables, grimages, DJ, démo de pumptrack, tournoi de padel et bien d'autres choses encore.