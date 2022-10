850 000 € pour rénover la bibliothèque de Huy

À Huy, la bibliothèque subira prochainement de gros travaux. Ils permettront de réaliser d'importantes économies d'énergie, qui devraient être de l'ordre de 75 %. Outre le remplacement du système de chauffage, il est prévu de réaliser des travaux d'isolation. "On va isoler le mur côté parking, le sol et la toiture", expose le bourgmestre Éric Dosogne. En revanche, on ne touchera pas aux châssis. "Ils ont déjà été remplacés il n'y a pas longtemps", ajoute le bourgmestre.

Mais il n'y a pas qu'au niveau du chauffage qu'on désire réaliser des économies. La consommation en électricité est également visée. "On va passer à un éclairage led." À noter que les sanitaires seront également remplacés.

Montant estimé des travaux : 850 000 €. L’investissement communal ne s’élèvera "qu’à" hauteur de 300 000 €, puisque la Ville percevra un subside de 550 000 €.

"Une partie de cet argent nous sera versée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, expose l'échevin des Travaux André Deleuze. L'autre nous sera octroyée par la Région." La Ville touchera en effet un subside dans le cadre de l'appel à projets UREBA Exceptionnel, dont le but est notamment de permettre aux pouvoirs publics d'améliorer l'enveloppe de leurs bâtiments.

Début du chantier dans 1 an à 1 an et demi

Au niveau du timing, "les cahiers des charges seront élaborés dans le courant de l'année 2023, poursuit Éric Dosogne. Le chantier devrait débuter fin 2023 ou début 2024."

Pour le bourgmestre, la rénovation énergétique de la bibliothèque est un projet porteur de sens. "Il correspond à notre volonté de rénover le patrimoine de la Ville. Il s'inscrit aussi dans le cadre du plan de relance wallon."

Du côté de la bibliothèque, ces travaux sont vus d'un bon œil. "C'est vrai que certaines pièces sont des étuves en été et très froides en hiver, commente le directeur Éric Albert. Le bâtiment est vieux et mérite une isolation valable." Et de toute façon, "dans le contexte actuel, toutes les mesures permettant de réaliser des économies d'énergie sont les bienvenues."