La Mosa Ballet School, nouvelle école de danse classique, ouvre ses portes à Liège

La Mosa Ballet School, une nouvelle école de danse classique, a été officiellement présentée jeudi lors d'une conférence de presse. Elle se situe dans l'ancien siège régional de la Banque Nationale de Belgique, située place Saint-Paul dans le centre-ville de Liège. La création de cette école est née d'un rêve de Benjamine De Cloedt, la fondatrice. Elle a notamment consacré plus de 20 millions d'euros dans l'acquisition et la rénovation du bâtiment. "Je suis née dans une famille qui adore la danse et c'est le premier métier de ma fille qui est danseuse professionnelle. En la suivant au gré de ses voyages et de ses représentations, j'ai découvert beaucoup d'écoles différentes et plein de pays. J'ai vraiment été touchée par le talent, la beauté et la persévérance de ces jeunes enfants. En parallèle, j'ai aussi découvert l'envers du décor qui est la souffrance de leur âme et de leur corps. Cela m'a donné l'idée de créer une école différente," a expliqué à l'agence Belga Benjamine De Cloedt.

©BELGA

À la fin du mois d'août dernier, la Mosa Ballet School a accueilli ses premiers élèves. Au total, l'école se compose de dix studios de danse répartis sur 10.000 m² pour les 85 danseurs et danseuses âgés de 12 ans ou plus. Parmi eux, quinze nationalités sont représentées, dont des Japonais, Brésiliens, Australiens et Italiens.

La Mosa Ballet School collabore déjà avec l'Opéra Royal de Wallonie et le Théâtre de Liège pour des représentations, mais aussi avec le CHU de Liège et le service de médecine de l'appareil locomoteur pour la prise en charge de blessures éventuelles et la rééducation des athlètes.

L'école collabore également avec le Scientific Institute for Intelligent Nutrition (SiiN) qui met a disposition son expertise scientifique dans l'alimentation des élèves.

Que les meilleurs

Avec le lancement de cette nouvelle école, les objectifs de la fondatrice sont nombreux. "Le premier objectif était de créer une école en Belgique car, jusqu'au départ de Maurice Béjart, la Belgique était le carrefour de la danse européenne et internationale. Le deuxième objectif est d'être une école présente dans le top cinq mondial. Le troisième est de réconcilier la souffrance de l'effort avec le respect de l'enfant et de son parcours personnel", a détaillé la fondatrice de l'école.

L'équipe de professeurs de danse est composée de personnalités de la discipline venus des quatre coins du monde. À la tête de ceux-ci, Olivier Patey, un Français qui officie comme directeur artistique de l'école. Il a été Premier danseur de l'Opéra de Paris et Maître de Ballet du Ballet royal de Flandre. "Le rôle d'un directeur artistique est à la fois très large et très vague. Il doit donner l'impulsion artistique, fixer le niveau, engager les élèves, mais aussi les professeurs, engager les chorégraphes. C'est une globalité pour donner une cohérence artistique à l'ensemble du projet par divers ingrédients que sont les chorégraphes, les élèves, les professeurs, les pianistes. L'objectif est de pérenniser cette école, qu'elle produise le maximum d'enfants qui puissent entrer dans des compagnies professionnelles et la création d'un jeune ballet de danseurs qui représentera l'école un peu sur toutes les scènes d'Europe et du monde, on l'espère, assez bientôt", a raconté le directeur artistique à l'agence Belga.

©BELGA

Ils sont beaucoup d'élèves à avoir tenté leur chance dans cette nouvelle école. "On n'a eu aucun problème à les attirer. Quand l'école a été lancée, il y a eu énormément de postulants. Il n'y a pas assez d'écoles pour satisfaire la demande des enfants qui veulent travailler à un haut niveau en danse classique. On n'a engagé que les meilleurs qui se sont présentés", a précisé Olivier Patey.

Le danseur et professeur international Wilfried Jacobs, danseur principal du Ballet National d'Helsinki et coordinateur de la Ballet School of the Finnish National Opera and Ballet, est le directeur de la faculté. Il est accompagné d'autres danseurs professionnels venus notamment de Russie, de France ou encore d'Ukraine.

Dans l'école se trouve un internat pour les élèves qui viennent du monde entier. Ces derniers suivent également des cours dans l'enseignement secondaire général grâce à une collaboration avec l'athénée Charles Rogier (Liège1). Ils auront l'occasion d'obtenir un diplôme officiel.

L'école de danse classique a reçu le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ville de Liège, de la Province de Liège, mais aussi de la bourse Rayonnement Wallonie opérée par le fonds START. La Loterie Nationale, la Fondation Roi Baudouin et plusieurs autres partenaires privés et philanthropiques ont également investi dans cette nouvelle école.

De nouvelles auditions sont prévues le 7 janvier et le 4 mars 2023.