Nouvelle fresque aux Guillemins

C’est à l’initiative de Silversquare et en collaboration avec SprayCan Arts et l’opération Paliss’art de la Ville de Liège qu’une nouvelle fresque murale sera inaugurée dans le quartier des Guillemins à Liège. C’est ce jeudi 13 octobre en effet qu’on annonçait l’achèvement de cette fresque murale et monumentale, signée par l’artiste britannique PREF.

"Pour célébrer la récente première phase d'ouverture de son coworking à Liège-Guillemins [NDLR : ce 1er septembre] Silversquare a choisi de collaborer avec l'artiste PREF pour réaliser une gigantesque fresque murale, juste en face de l'espace de coworking (situé dans les nouveaux bâtiments de Paradis Express)", précise-t-on chez Silversquare… Une habitude doit-on comprendre puisque des artistes sont invités à la conception de chacun de ses espaces.

Travail d’équipe

"PREF est un artiste britannique bien connu pour ses peintures murales typographiques uniques et ses œuvres pour galeries, qui explorent des mots et des phrases courants. La flexion et la torsion des lettres introduisent un élément de déchiffrage, le spectateur étant invité à démêler les mots et les significations des images", précise-t-on encore.

Dans le cas présent, le trompe-l'œil proposé par l'artiste repose sur la phrase "shake hands" (serrer la main) dans un style "tissé". Collaboration, amitié, accueil… et poignée de mains… Une fresque pour symboliser l'accueil et le travail d'équipe, valeurs véhiculées par Silversquare : "Toute personne qui descend du train et arrive à Liège est désormais accueillie par cette fresque géante colorée qu'on n'en peut pas manquer".