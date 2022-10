Comment entreprendre durablement à Liège ?

Le secteur économique souffre. Après la crise sanitaire, voici la crise énergétique… Dans ce contexte la Ville de Liège est évidemment aux côtés de ce secteur au travers d'initiatives concrètes comme les chèques commerces, le soutien aux projets de développement comme Novacitis, le Droixhe Business Parc, le hub logistique circuit-court, Creashop, Proshop et Creafarm et les projets qui contribuent à attirer du monde à Liège (Foire d'octobre, Cité de Noël, le marché Court-circuit…, souligne Elisabeth Fraipont, échevine du Commerce. Pour faire face à la crise énergétique actuelle, le secteur économique a besoin de mieux connaître les aides qui sont à sa disposition. La tâche n'est pas facile et elle l'est d'autant moins que ce secteur comporte un large éventail d'acteurs et d'activités."

Afin de répondre aux besoins spécifiques de chacun et d'offrir une solution concrète, la Ville de Liège lance un nouvel outil d'accompagnement "qui permet aux commerces, PME, professions libérales et secteur non-marchand d'aller vers un modèle économique moins énergivore, plus durable, et donc de réduire les coûts."

Un site web et des ateliers

Concrètement, entreprendredurable.liege.be répertorie les aides, supports et ressources pour faciliter les démarches des entreprises et indépendants qui souhaitent améliorer l'efficience énergétique de leurs activités, tels que de l'accompagnement (audits), des solutions de financement (prêt, investissements, subsides…), des certifications, des espaces de réseautage ainsi que des outils pratiques (calculateurs CO 2 ).

"À côté du site, des ateliers pratiques en libre accès réuniront les publics-cibles et les acteurs pouvant leur venir en aide." Le premier événement, "Comment financer son projet durable ?" se tiendra le 9 novembre, en collaboration avec la Sowalfin.

"La Ville n'est pas ici dans une approche paternaliste mais d'accompagnement", précise encore la Ville qui va sensibiliser, dans un premier temps, les commerçants à la fermeture des portes d'entrée des magasins, la réduction du temps d'éclairage des vitrines en période nocturne ou de l'utilisation de chauffages d'appoint sur les terrasses Horeca en hiver.

À noter que ce nouvel outil s'intègre dans le projet "Can-Cap" retenu dans le cadre du programme de coopération régionale Interreg, financé à 80 % par les fonds européens Feder, 30 % par la Région wallonne et 10 % par la Ville de Liège. Un projet déposé par le collège en janvier 2020, "arrivé à un moment opportun."