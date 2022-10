Ferrières : l'école communale inaugurée

Une nouvelle école fondamentale communale a été inaugurée, samedi après-midi, dans l'entité de Ferrières. La nouvelle infrastructure a été construite à quelques mètres de l'église et du vieux chêne de Bosson, un hameau du village de Werbomont.

Depuis la fin du mois d'août, l'école accueille 185 élèves, dont 77 dans les classes maternelles et 108 en primaire. Elle a été inaugurée, samedi après-midi, en présence du ministre wallon des pouvoirs locaux, Christophe Collignon, ainsi que de son collègue Frédéric Daerden, ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Depuis près de 40 ans, la question de la construction d'une école se posait en raison du manque d'espace. Un projet de rénovation de l'école existante a été évoqué en 2010, mais rapidement abandonné au profit d'une nouvelle construction", a expliqué le bourgmestre Frédéric Léonard à l'agence Belga.

Le dossier de construction a été confié à l'intercommunale Ecetia, par le biais d'un accord-cadre signé en 2015. Propriétaire du bâtiment, Ecetia le loue à la commune de Ferrières, avec possibilité de rachat au terme de 20 ans. La construction a effectivement débuté en juin 2020, pour se terminer en 2022.

Le bâtiment dispose d'une partie pédagogique et d'une partie plus administrative avec un réfectoire. Les enfants se partagent quatre sections maternelles, dont une classe d'accueil, et cinq sections primaires, les 5e et 6e années occupant la même classe.

On y trouve également un espace pour l'accueil du matin et du soir, un "coin dodo" pour les plus jeunes. Les classes maternelles sont positionnées en enfilade pour favoriser l'enseignement transversal. La classe de 1e année primaire est proche des maternelles pour faciliter les échanges dès le troisième trimestre.

Une salle des professeurs opérationnelle, des sanitaires pour les enfants et d'autres pour le personnel, une salle de réunion, des vestiaires garçons et filles avec douches, des classes modulables par des cloisons ou encore une bibliothèque complètent l'ensemble.

La nouvelle école de Bosson est l'une des quatre implantations scolaires communales de Ferrières qui comptent, au total, près de 450 écoliers.

La commune de 5.130 habitants abrite aussi une implantation fondamentale de la Communauté française, à Ferrières-centre, ainsi que le collège Saint-Roch, d'enseignement secondaire général, entre Ferrières et Xhoris.