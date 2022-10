Accueil Régions Liège Flémalle : l’homme de 26 ans en couple avec une fillette de 12 ans ! Il a rentré un certificat médical douteux pour ne pas se rendre au centre spécialisé dans la prise en charge des délinquants sexuels Sarah Rasujew ©Belga

Cédric, 30 ans, a écopé de deux peines de trente mois de prison avec sursis pour la moitié de la peine et un an de prison avec sursis pour avoir entretenu des relations sexuelles avec une fillette âgée de 12 ans et lui avoir volé avec violence son GSM. Le 26 juillet 2017, Cédric alors âgé de 26 ans, a entamé une relation avec une fillette née le en mars 2005. À peine deux mois plus tard, il a eu une...