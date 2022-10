Le Fonds Richard Forgeur célèbre ses 10 ans

À l’occasion des dix ans du décès de son fondateur, le Fonds Richard Forgeur, géré par la Fondation Roi Baudouin, a organisé ce vendredi 14 octobre un hommage en l’honneur du philanthrope et historien passionné du patrimoine liégeois. En dix ans, le Fonds a soutenu 30 projets de restauration de maisons, de châteaux et d’églises de la province de Liège, pour un total de près d’un million d’euros. Sans l’aide du Fonds, nombre de ces projets n’auraient pu être menés à bien.

Historien du patrimoine liégeois, Richard Forgeur (1927-2012) a consacré sa vie à sa passion en mettant ses connaissances et ses qualités scientifiques au service de nombreuses institutions : l’Institut royal du Patrimoine artistique, les Archives de l’État, la Commission royale des Monuments et Sites, ou encore, l’Université de Liège. Profondément attaché à sa ville natale, Richard Forgeur était aussi un homme au grand cœur. C’est ainsi que le philanthrope créa par testament le Fonds qui porte son nom au sein de la Fondation Roi Baudouin. Avec un objectif : soutenir la conservation ou la restauration du patrimoine architectural en région liégeoise.

Dans la province de Liège, le Fonds Richard Forgeur intervient de manière complémentaire à l'action d'autres Fonds, tels que le Fonds David-Constant ou le Fonds Baillet-Latour. "Ce faisant, il permet une action globale en faveur du patrimoine en province de Liège, une situation unique en Belgique", souligne la Fondation Roi Baudouin.



Chaque année, le Fonds Richard Forgeur lance un appel à projets en vue de recevoir des projets de restauration de patrimoine architectural ou immobilier par destination en province de Liège. Il peut s’agir d’un bâtiment, mais aussi d’une partie de bâtiment ou d’éléments décoratifs immobiliers.

"L’importance architecturale est déterminante pour le Comité de gestion, qui sélectionne les dossiers qui correspondent le mieux aux objectifs du Fonds".

Depuis 2012, le Fonds Richard Forgeur a déjà mis près d'un million d'euros à la disposition de la communauté liégeoise. Trente projets de restauration de maisons, de châteaux et d'églises dans la province de Liège ont ainsi bénéficié de son soutien en vue de leur réalisation concrète. "Ceux-ci se distinguent par leur qualité artistique et historique, leur diversité géographique, culturelle et philosophique, leur accessibilité à tous et leur valeur exemplaire."

Parmi les projets emblématiques soutenus par le Fonds Richard Forgeur, citons :

•la remise en peinture de l'intérieur de l'église du Mont Cornillon, confortant à sa manière la revitalisation en cours d'un site important en rive droite de la Meuse ;

•le nettoyage et la mise en valeur de la grande verrière du bras sud du transept de l'actuelle cathédrale, à savoir le vitrail dit de Léon d'Oultres (ancienne collégiale Saint-Paul à Liège) ;

•le nettoyage de la façade de l'église Sainte-Catherine, en Neuvice, "afin que ce monument participe pleinement au renouveau de cette vieille artère liégeoise en pleine renaissance". Grâce au soutien conséquent d'un donateur privé, le Fonds peut également soutenir la restauration du maître autel de cette église ;

•la restauration de la tribune d'orgue de l'église Sainte-Lucie de Mortoux, aux confins du pays de Herve et de la Basse-Meuse ;

•la reconstitution de la rare rosace au design bi-plan du temple protestant de la rue Brixhe à Spa, qui a pour l'occasion associé un maître-verrier, un ferronier et un marbrier ;

•le rafraîchissement de la synagogue de la rue Léon Frédéricq à Liège, un bâtiment bien connu des Liégeois par le cachet spécifique de sa façade blanche striée ;

•la rénovation de la façade de la maison du peintre-décorateur Jules Alexandre, érigée en 1902-1903 par Victor Rogister, l'un des architectes liégeois Art nouveau les plus reconnus.