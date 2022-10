Trooz : Accompagné de son bébé, il conduisait sous l'emprise de drogue...

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Samedi soir, lors d'un contrôle routier mené à Trooz par la police de la zone Secova, un homme âgé de 43 ans a été interpellé en possession de drogue.

En fait, lors dudit contrôle, les policiers en mission ont perçu qu'une forte odeur de cannabis émanait de la voiture. Le conducteur ainsi que sa voiture ont donc été fouillés et les policiers ont alors mis la main sur du cannabis et de la cocaïne.

Dans la foulée, les policiers ont procédé à une visite domiciliaire. Ils ont alos découvert du cannabis et un peu d’héroïne. Mais ce n'est pas tout, puisque la maison abritait également une chambre de culture de cannabis.

L'homme a donc été privé de liberté et ce d'autant plus qu'il est déjà connu de la justice pour des faits de même nature et a notamment été condamné en avril dernier.

Ajoutons comme si cela ne suffisait pas encore que le conducteur circulait en voiture avec son enfant âgé de deux ans alors qu’il était sous influence de drogue...

L'homme a été déféré, dimanche matin au parquet de Liège. Là, son dossier a été mis à l’instruction, avec demande de mandat d’arrêt.