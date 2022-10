Dossier : Jost le tribunal correctionnel de Liège refuse l’accord

Ce lundi, le parquet fédéral et Roland Jost, dirigeant du transporteur routier Jost Group se sont retrouvés devant un juge du tribunal correctionnel de Liège en vue de concrétiser l’accord survenu entre les deux parties dans une procédure de “plaidé coupable”.

Et là, surprise puisque le magistrat liégeois a refusé l’accord !

Pour rappel, il y a quelques semaines, les deux parties avaient donc signé une convention de transaction pénale basée sur “un plaidé coupable” qui conclut à une condamnation de trois ans de prison avec sursis à l’encontre de l’entrepreneur, sans amende ni confiscation.

Cette condamnation, si elle était avalisée, aurait fait suite à la transaction pénale également signée avec le parquet fédéral en janvier dernier, qui a conclu au versement de 30 millions d’euros à la justice par le transporteur.

La justice lui reprochait son rôle quatre infractions dans l’occupation illégale d’un millier de chauffeurs routiers issus des pays de l’Est et employés par son entreprise. Un bel exemple de dumping social qui a donc déjà été sanctionné au niveau financier.

Au vu du refus du juge liégeois, le dossier n’est donc pas clos. Mais “pas de panique”, une issue favorable pourrait arriver dans les prochaines semaines, lorsque le dossier sera réintroduit et trouvera un juge plus “conciliant” pour le valider.

C'est normal !

La réaction de la CSC-Transcom n'a pas tardé à tomber face à ce coup de théâtre.

Pour la CSC-Transcom, si Roland Jost a réellement continué ses pratiques répréhensibles, c'est logique que le tribunal ne valide pas cette transaction. « Si la raison est celle-là, nous la trouvons normale. Pour tout justiciable, il en est ainsi. Bien sûr, nous attendons de lire les motivations du tribunal, » explique Roberto Parrillo, responsable général transport & logistique CSC.

Pour mémoire, c'est en 2015 que la justice belge s'est intéressée de près aux pratiques du transporteur : elle le soupçonnait de dumping social à grande échelle mais aussi de traites d'êtres humains. Deux ans plus tard, elle plaçait Roland Jost sous mandat d'arrêt tout en saisissant quelque 240 de ses camions. « Mais quid des faits dénoncés par la suite ? interroge Ludovic Moussebois, permanent CSC-Transcom Liège-Verviers. Force est de constater que les pratiques de l'entreprise n'ont pas cessé. A de nombreuses reprises, nous avons dénoncé de nouveaux faits répréhensibles. Jost a continué, après 2017, à acheminer des chauffeurs roumains par avion en Belgique via Maastricht. Dès lors, nous nous interrogeons sur le sens d'un sursis ? Quand il y a un sursis, on s'engage à ne pas recommencer, mais là, il a continué. Pour nous, c'est clair qu'il y a récidive. Nous estimons que tant la transaction financière que celle sur la peine de prison ressemblent fort, dans ce cas précis, à des primes au dumping social et cela risque de donner des idées à tous les autres.»

En effet, malgré cette affaire emblématique, le dumping social continue à gangréner l'ensemble du secteur. « On a obtenu de grandes avancées au niveau légal avec le paquet mobilité européen mais encore faut-il que l'Etat belge accorde les moyens suffisants pour effectuer les contrôles. Actuellement, malgré la bonne volonté des inspecteurs et des auditeurs, les moyens de contrôles sont largement insuffisants. Les transporteurs le savent bien. Ils prévoient d'ailleurs la plupart du temps une enveloppe pour payer l'amende directement et repartir comme si de rien n'était… Cela leur revient moins cher que de respecter les règles ! Théoriquement, les chauffeurs étrangers doivent rentrer toutes les 8 semaines dans leur pays d'origine, mais dans les faits, ils ne rentrent qu'une à deux fois par an, tout au plus. »

La CSC-Transcom a fait de la lutte contre le dumping social son cheval de bataille : elle est à la pointe du combat et elle ne lâche rien. « Nous avons besoin du soutien de la justice pour faire comprendre aux transporteurs que s'ils ne respectent pas les règles, ils seront lourdement sanctionnés. »