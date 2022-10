Frayeur à BioWanze à cause d’un court-circuit sur une ligne à 11 000 volts

Grosse frayeur ce lundi, sur le temps de midi, à Biowanze. Un court-circuit sur une ligne de 11 000 volts s'est produit dans l'unité gluten de l'entreprise. "L'incident a été visible de l'extérieur, mais nous n'avons eu aucun blessé à déplorer parmi notre personnel", a précisé le directeur de l'entreprise wanzoise, Pierre Étienne.

L’incident a néanmoins fait un blessé parmi les pompiers hutois qui se sont rendus sur les lieux, en compagnie des hommes du feu de la zone NAGE appelés en renfort. Le sapeur a été transporté au CHRH. On n’en sait pas plus pour l’instant sur la gravité de ses blessures.

Pas avant mardi...

Quant à l'usine, elle s'est mise en sécurité. "Toutes les activités sont à l'arrêt", nous a encore précisé Pierre Étienne."Idem pour la sucrerie de Wanze que nous alimentons en électricité. Les vérifications et réparations vont prendre un peu de temps et le redémarrage des activités ne pourra se faire que ce mardi, au plus tôt".

Ce n’est pas la première fois cette année que BioWanze est victime d’un souci électrique. Le 1er janvier dernier, un incendie s’était déclaré au niveau d’un transformateur. Le feu avait été rapidement maîtrisé par le système anti-incendie de l’entreprise.