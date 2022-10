Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

La Madil organise, jeudi, sa "Journée de l’alimentation durable et inclusive".

Pour manger sain, durable et de manière inclusive à Liège

Jeudi prochain, la Maison de l’alimentation durable et inclusive de Liège (Madil) organise une "Journée de l’alimentation durable et inclusive".

Pour l’occasion, elle invite la population à découvrir, tester et pratiquer une alimentation durable et multiculturelle.

Les multiples activités s’adressent aux petits et grands et se veulent accessibles aux plus petits budgets.

"Quelle place pour l'alimentation durable dans les cuisines d'ici et d'ailleurs ?" c'est la question qu'a choisi d'adresser la Madil à ses partenaires en marge de la Journée mondiale de l'alimentation. En Belgique, une personne sur cinq est d'origine étrangère. La métropole liégeoise compte près de 150 nationalités différentes. Cette diversité représente autant de manières de cuisiner étroitement liées aux identités culturelles de ses habitants.

Mais à l’heure de relocaliser notre alimentation et de réduire considérablement l’importation de produits depuis les quatre coins du monde, comment manger durable en préservant la diversité des cultures culinaires ? C’est le défi qu’ont accepté de relever près de 40 organisations qui, tout au long de la journée, proposeront des ateliers, des animations et des dégustations gratuites des saveurs du monde mettant en valeur des produits locaux et de saison.

Programme

À ce propos, l’événement s’articule une fois encore autour du marché Court-Circuit, qui accueillera ses producteurs locaux habituels sur la place Cathédrale de 12 h à 17 h. La soirée se tiendra à la Haute École de la Ville de Liège, sur son implantation Hazinelle, pour la conférence de clôture en présence d’intervenants de l’Université de Liège (UNIC, Food2Gather, Maison des Sciences de l’Homme).

L’événement prendra fin autour d’un banquet solidaire réalisé par les apprenants de centres d’insertion socio-professionnelle.

Concrètement, voici les moments forts de la manifestation :

8 h 30, Place St-Paul : petit-déjeuner de l’École d’hôtellerie et de tourisme de la Ville de Liège (3 €).

8 h 30-15 h, Place St-Paul : stands des partenaires, animations et dégustations accessibles à tous.

9 h-16 h, en différents lieux de la cité : animations scolaires et ateliers cuisine (sur inscriptions).

18 h, Haute École de la Ville de Liège - implantation Hazinelle : conférence thématique "Alimentation durable et multiculturelle : se rencontrer pour relever les défis de demain", par des intervenants de l’ULiège (IRSS, UNIC et Food2Gather) et de la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise

19 h 30, Haute École de la Ville de Liège - implantation Hazinelle : banquet du monde, solidaire et durable par les apprenants des centres d’insertion socioprofessionnelle Échafaudage, Horesol et Jefar (sur inscription).

Infos : madil.be.