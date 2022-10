Un fédéralisme avorté

Il y a une dizaine d’années, le 50e anniversaire des grèves de l’hiver 60-61 a remis en lumière la personnalité d’André Renard et son rôle dans ces événements.

Natif de Valenciennes, le jeune homme qu’il était alors gagne Liège à l’issue de son service militaire, et il entre comme ouvrier chez Cockerill. Fondateur des premiers noyaux syndicaux au sein de cette entreprise, André Renard en est renvoyé.

En 1936, il est engagé chez Franki, où il participe aux grèves en faveur des congés payés. Il sera d’ailleurs une nouvelle fois renvoyé avant d’être réembauché.

C’est à l’initiative d’Isi Delvigne qu’André Renard s’engage dans l’action syndicale. Fait prisonnier en 1940, le militant antifasciste qu’il fut est rapatrié deux ans plus tard et s’engage dans la foulée au sein de la Résistance.

Président de la Fédération des métallos liégeois dès 1944, il devient secrétaire national de la FGTB en 1946. Un poste qu’il abandonnera en 1948 du fait, selon lui, du non-respect de l’indépendance syndicale.

400 000 grévistes

C’est dans le cadre de la Question royale qu’il engage le mouvement ouvrier dans l’action fédéraliste. Redevenu secrétaire national de la FGTB de 1949 à 1953, il en sera aussi secrétaire général adjoint.

Puis, en hiver 1960, une grève générale est déclenchée contre la loi unique. En réaction, l’industrie publique mais également l’industrie privée partent en grève, grève qui finit par se généraliser, y compris en Flandre. Elle paralysera le secteur de l’industrie pendant cinq semaines et aura mobilisé plus de 400 000 grévistes. André Renard sera l’une des figures centrales lors de cette grève, revendiquant le retrait de la loi et des réformes structurelles de l’État pour un fédéralisme belge.

Conscient de l’impossibilité de réaliser le fédéralisme à partir de l’action syndicale, il se consacrera dès 1961 au Mouvement populaire wallon, qu’il présidera jusqu’à sa mort en 1962.