Diana Picone, nouvelle échevine à Neupré

Le 22 septembre dernier, Alain-Gérard Krupa (PS) annonçait sa démission du conseil communal de Neupré et, par conséquent, de son mandat d'échevin. Un "choix mûrement réfléchi", avait-il dit. En charge de l'enseignement, il disait regretter l'attitude de quelques personnes de son groupe...

"Même si parfois les débats en collège sont difficiles et parfois rudes, mais c'est la force de notre démocratie, je ne peux que saluer le travail d'équipe qui est réalisé pour faire de Neupré une commune modèle, où il fait bon vivre. J'y ai donné tout mon coeur en défendant mes valeurs, mes convictions", avait-il confié. "Mais tout travail politique doit se faire en équipe, avec un soutien sans faille, dans le cadre d'un respect mutuel. Je regrette simplement l'attitude de quelques personnes de mon groupe qui, l'espace de quelques jours, m'a fait perdre la confiance que je pensais naÏvement recevoir, voire mériter"...

Alain-Gérard Krupa avait prêté serment en janvier 2020, en remplacement de Benoît Hons, exclu du PS à la suite de propos regrettables sur Facebook.

Lors du dernier conseil communal de Neupré, son remplaçant a prêté serment. Ou plutôt sa remplaçante. Il s'agit de Diana Picone, qui prend ainsi en charge l'enseignement, le tourisme, le bien-être animal et la coopération internationale.

Diana Picone s'est ainsi vue accéder à la fonction d'échevine après 42 ans de militantisme au PS de Neupré. Jusque-là, elle a assuré successivement les fonctions de présidente de l’USC de Neupré, de conseillère communale et de CPAS ainsi que de présidente du CPAS.

Au-delà de la poursuite des dossiers initiés, elle dit vouloir notamment s'atteler à la mise en place d'un centre de référence en matière de respect de l’animal.

"Travailler pour les Neupréens c'est être à leur écoute et à leur disponibilité. C'est répondre concrètement à leurs problèmes et anticiper ceux qui pourraient venir. Pour ce travail de tous les jours, je ferai preuve de disponibilité, de tolérance, de sagesse mais aussi de fermeté. Je serai quotidiennement aux côtés des directions des écoles communales, aux services des élèves et de la communauté éducative (enseignants, accueillants, agents administratifs et techniques) pour bâtir ensemble des relations de confiance et de responsabilité", précise-t-elle.