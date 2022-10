Renouveler ses vœux de mariage

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Liège Avis aux courageuses et courageux, la Ville de Liège organise des cérémonies en ce sens.

Outre les cérémonies de mariages civils hebdomadaires, la Ville de Liège et son échevinat de l’État civil et de la Citoyenneté organisent mensuellement des cérémonies pour les noces jubilaires, à partir de 50 ans de mariage (noces d’or, d’orchidée, de diamant, de palissandre et de platine).

Sur proposition d’Élisabeth Fraipont, échevine de l’État civil et de la Citoyenneté, afin de répondre à une demande croissante, la Ville va dorénavant organiser, dès le mois de novembre prochain, des cérémonies de "renouvellement de vœux", tous les derniers samedis du mois, à l’hôtel de ville.

Ces cérémonies à forte valeur symbolique sont destinées aux couples mariés qui en feront la demande et qui sont domiciliés ou résidents à Liège.

Les inscriptions sont ouvertes auprès du Service des mariages de la Ville de Liège.

Mariages d’hiver

Par ailleurs, comme c’est le cas depuis 2019, la Ville de Liège organisera, le 17 décembre prochain, les mariages d’hiver qui, au-delà de la cérémonie officielle, se verront prolongés par une cérémonie à laquelle participeront des représentants du Village de Noël.

Les inscriptions sont ouvertes auprès du Service des mariages de la Ville de Liège et ce, jusqu’au 30 novembre inclus. Le nombre de cérémonies est limité.