Un avion de passagers percute un hélicoptère à Liege Airport ! Heureusement, c'était un exercice

Lors de cet exercice, on a déploré six morts et plusieurs blessés sur les 52 passagers.

Il était environ 9 heures ce mardi lorsqu’un avion de passagers de la compagnie American Airlines en provenance de Nice a percuté un hélicoptère de la Défense sur le site de Liege Airport. Il s’agissait heureusement d’un exercice grandeur nature ayant pour but d’évaluer et d’améliorer toutes les procédures de secours. Immersion.

©tonneau

Il n’aura fallu que trois minutes aux pompiers du poste avancé de Liege Airport pour se rendre sur les lieux du crash. Grâce à leur camion d’une puissance de 1000 chevaux, et leur capacité de pulvérisation d’eau de 12 000 litres en 2 minutes, les hommes du feu ont pu maîtriser rapidement l’incendie et écarter tout nouveau risque d’explosion afin de faciliter l’intervention des secours et la prise en charge des victimes. Les pompiers de Liège sont également intervenus en renfort, ainsi que la police locale et fédérale.

Une fumée noire était visible au loin depuis le site de l’aéroport.

Cet important accident a impliqué au total 52 personnes. Plusieurs d’entre elles ont dû être désincarcérées de l’avion par les pompiers, de même que les deux passagers de l’hélicoptère.

Phase provinciale

Dès 9 h 45, le Gouverneur de la province de Liège a déclenché la phase provinciale de gestion de situation d'urgence. "L'ensemble des victimes ont été prises en charge par les services de secours. Tous les moyens sont mis en œuvre pour contrôler la situation et venir en aide aux personnes sur place", a précisé le Gouverneur par voie de communiqué dès 11 h. Et de rassurer : "Le nuage n'est pas toxique", mais de conseiller d'éviter de respirer les émanations par précaution. Il était également demandé d'éviter de se rendre à l'aéroport le temps de l'intervention. La police a mis en place des déviations aux alentours du site.

Dès 10 heures, le poste de commandement a été installé sur le site de Bierset pour encadrer l’ensemble des opérations et échanger entre les différentes disciplines : pompiers, médical, police, protection civile, communication. La cellule provinciale était quant à elle active depuis son nouveau site à Vottem.

D'importants moyens ont été déployés tel qu'un poste médical avancé pour la prise en charge des victimes et le nettoyage des fuites d'hydrocarbure par la protection civile. "L'accident a causé une fuite d'hydrocarbure sur le tarmac de l'aéroport. 1 000 litres sur 100 m3", a indiqué le porte-parole du Gouverneur en fin de matinée. "Il n'y aurait pas de risque de pollution". Il n'y a pas eu d'entrave pour se rendre à l'aéroport, dont l'activité a été stoppée jusqu'à 22h.

Sur les 52 passagers impliqués dans ce dramatique accident, six personnes ont malheureusement perdu la vie. Le parquet de Liège a été avisé et s’est rendu sur place.