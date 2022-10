Un écologue pour la liaison haute tension à Seeraing

Il y a quelques jours, à la suite d’une interpellation au conseil communal de Seraing, nous revenions sur la future centrale au gaz de Luminus, plus particulièrement sur la liaison haute tension qu’Elia (gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension en Belgique) est appelé à mettre en œuvre en vue de raccorder ladite centrale au poste-relais de Rotheux-Rimière (Neupré).

En effet, selon le conseiller communal Jonathan Stas (MR), des craintes et incohérences persistent concernant, notamment, le tracé ou les zones d’abattage.

Elia, ayant obtenu le permis d’urbanisme sollicité en juin 2021, rappelle d’abord que plusieurs réunions ont été organisées avec les riverains et les autorités afin de les informer sur l’état d’avancement du dossier et répondre aux interrogations.

Caractère protégé

Aussi, quand le conseiller évoque le fait que deux versions du tracé circuleraient encore à ce jour, Elia dit ne pouvoir que répéter ce qui a déjà été expliqué en septembre dernier, à savoir qu'il s'agit "de différences entre les plans présentés lors de la réunion d'information préalable au public, et n'ayant donc pas encore été soumis à l'avis des citoyens ainsi qu'à celui des autres parties concernées (impétrants, administration…), et les plans permis, soit ceux qui ont obtenu les autorisations nécessaires". Et d'ajouter, dès lors, qu'il convient de tenir compte uniquement de ces derniers plans.

Concernant le tracé, Elia indique avoir décidé, "vu le caractère protégé de la zone, de s'accompagner d'un écologue afin d'identifier les zones d'attention et les points sensibles dans les zones nature et bois afin que celles-ci soient préservées au maximum". Et d'ajouter que l'entreprise désignée pour réaliser les travaux agira sous les injonctions de l'écologue et du DNF (Département de la nature et des forêts). Le rapport de l'écologue est attendu pour fin octobre/début novembre.

Zones dans le permis

Enfin, en matière d'abattages, qui nécessitent des permis, Elia précise que les zones ont été identifiées avec le DNF et font partie de la demande de permis. "La première se trouve à proximité de l'extrémité de l'avenue des Marteleurs : sa longueur est d'environ 150 m et sa largeur varie de 7,5 à 10 m, sauf sur le premier tiers où elle est de 12,5 m. Cette largeur complémentaire constitue la zone de travail nécessaire pour la réalisation d'un forage dirigé. Après la réalisation des travaux, cette zone pourra être partiellement reboisée."

La seconde zone est située le long d'un chemin entre l'avenue des Puddleurs et la rue Marconi. "Sa longueur est d'un peu moins de 400 m et sa largeur varie de 5 à 7,5 m. Il s'agit principalement de l'abattage et de l'élagage de petits arbres. Des nouvelles plantations sont prévues à la suite des travaux", précise Elia.

Jessica Defgnée