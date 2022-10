Accueil Régions Liège Huy : une taxe annuelle de 4,3 millions sur les déchets nucléaires Huy Conseil communal > Huy va taxer les déchets nucléaires. Une nouvelle taxe qui a fait débat, lundi soir, au conseil communal. Elle sera appliquée mais la majorité accepte d’en rediscuter. Pour intégrer les remarques de l’opposition ? Catherine DUCHATEAU

Le bourgmestre et les échevins hutois l'avaient déjà annoncé. Ils l'ont répété lundi soir : le plan de gestion prévoit une taxe sur le stockage des déchets nucléaires. Et il est temps, maintenant, de créer cette taxe. "Le directeur financier a pris langue avec des experts ainsi qu'avec Doel, a expliqué lundi soir Jacques Mouton, échevin des Finances. On l'a fixée à 50 € par m3." Ce qui ferait 4,3 millions d'euros de recettes annuelles. Une...