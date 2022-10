Le secteur de l’industrie cherche de nouveaux talents

Basse-Meuse développement, l’agence de développement économique et territorial des villes et communes de la Basse-Meuse organisait jeudi dernier la 5e édition du SAMS, le Salon des métiers de l’industrie, sur le site du Trilogiport. Celui-ci a rassemblé en plus de 80 acteurs de l’industrie afin de promouvoir leur savoir-faire, susciter des vocations et rencontrer de futurs talents.

Cette année, 2 000 visiteurs ont franchi les portes du salon, dont 1 500 élèves d’écoles techniques, mais aussi des demandeurs d’emploi. Les visiteurs auront pu découvrir les nouvelles technologies, toucher et manipuler des robots, s’essayer au stand de tir connecté de la Défense belge, découvrir une voiture électrique dernière génération et apercevoir en exclusivité les prototypes industriels du projet "MyMachine Liège" conceptualisés par des futurs ingénieurs d’Helmo, et réalisés par des élèves de l’enseignement secondaire technique.

Une demande en baisse

L'objectif était ainsi de "montrer l'évolution des métiers de l'industrie et mettre en lumière ces métiers porteurs qui souffrent trop souvent d'une méconnaissance et d'un désintérêt croissant", explique Nathalie Duchateau, directrice de Basse-Meuse développement. "Il y a de nombreuses opportunités d'emploi."

"En Basse-Meuse, le tissu économique est important, grand pourvoyeur d'emplois, avec des fleurons industriels tels que Safran Aero Boosters, la FN Herstal, NRB, CBR, Knauf Insulation… Dès lors, il est essentiel de susciter des vocations, et de créer un contact entre les jeunes et les entreprises", souligne le ministre du Budget Frédéric Daerden.

"Le taux d'emploi, en Basse-Meuse, est de 60,9 % contre 56,7 % pour le bassin liégeois, précise Mireille Herzet, directrice accompagnement sectoriel du Forem. La demande d'emploi en Basse-Meuse poursuit sa baisse. "Le taux a diminué de 4 % en un an." Fin juin, le territoire comptait 5 647 demandeurs d'emploi inoccupés dont 45 % résidant à Herstal. Le secteur de l'industrie représente plus de 20 % de l'emploi salarié contre 10 % dans le bassin liégeois.

"Si l’on met en regard l’offre et la demande de compétences en Basse-Meuse, on constate des tensions, des pénuries. Parmi les 26 métiers en tension dans le secteur de l’industrie, 20 relèvent du secteur du génie mécanique, et sont très présents en Basse-Meuse", poursuit la directrice qui précise que le Forem met en place pour y remédier diverses stratégies en soutien au recrutement, formation, accompagnement…

Il s’agit des métiers de responsable de production, technicien d’installation et de maintenance industrielle, mécanicien d’entretien industriel, technicien en systèmes d’usinage, responsable de maintenance industrielle, soudeur, électromécanicien, responsable qualité…