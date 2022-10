Les Liégeois, fidèles visiteurs de la Côte belge

Parmi les Belges francophones, les Liégeois comptent parmi les plus fidèles visiteurs de la Côte belge, constate Westtoer, l’office du tourisme de la Flandre-Occidentale et de la Côte belge.

Parmi les touristes d’un jour à la Côte belge qui sont originaires du sud du pays, 11 % viennent de la province de Liège. En 2021, la Côte belge comptait ainsi environ 220 000 visites d’habitants de la province de Liège pour une excursion d’un jour.

"Les communes côtières telles qu'Ostende, La Panne et Blankenberge sont les plus populaires auprès de ces Belges francophones". Plus de la moitié des visiteurs sont des familles ou des groupes avec enfants. "En moyenne, les habitants de la province de Liège passent presque 7h à la Côte belge", indique l'office du tourisme.

Lors de leur séjour à la Côte, les activités classiques à la mer restent les plus prisées : flâner sur la digue, faire de longues promenades, organiser des activités à la plage, faire du shopping, aller au restaurant ou boire un verre à une terrasse (tearoom, bar de plage).

170 000 vacanciers

En 2021, environ 170 000 habitants de la province de Liège ont passé au moins une nuit dans un logement commercial (hôtel, B&B,…).

La Côte belge est une destination bien connue des vacanciers liégeois puisque 76 % y avaient déjà séjourné durant un week-end ou pendant leurs vacances au cours des trois dernières années. "60 % d'entre eux viennent accompagné de leurs enfants et adolescents".

Les stations balnéaires les plus populaires pour ces vacanciers sont La Panne, Ostende et Coxyde. Les principales raisons pour lesquelles ils décident de séjourner à la Côte belge sont : les bienfaits de l’air marin, un cadre idéal pour se ressourcer et l’expérience unique de la mer et de la plage.

Les activités fréquentes les plus populaires effectuées par les vacanciers sont se balader, aller manger au restaurant, prendre un verre au café, en terrasse ou au bar de la plage, faire du shopping et des activités de plage et du cuistax.

Très satisfaits de leur séjour, "96 % des habitants de la province de Liège déclarent avoir l'intention de prévoir, à nouveau, des vacances ou un week-end à la Côte belge dans les trois prochaines années".

Résidences secondaires

Environ 2 650 familles de la province de Liège sont propriétaires d’une résidence secondaire ou d’un logement de vacances à la côte, où elles aiment se rendre plusieurs fois au cours de l’année.

"La Côte occidentale est une destination populaire auprès des propriétaires de résidences secondaires", commente l'office du tourisme. Les stations telles que La Panne, Knokke-Heist et Coxyde comptent le plus grand nombre de résidences secondaires des familles de la province de Liège.

Pour conclure, l'office du tourisme note que "le deuxième principal marché de la Côte est représenté par la partie francophone de notre pays. En effet, en 2021, environ 16 % de tous les touristes à la Côte belge sont originaires de la Belgique francophone". Les Belges francophones occupent une place de choix dans les trois piliers du tourisme côtier à savoir le tourisme d'une journée, le tourisme dans les logements commerciaux et le tourisme des résidences secondaires.