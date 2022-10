Liège : Menaces au revolver et coups !

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Adlan, 32 ans et Magomed, 34 ans, à 18 mois de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive et à 15 mois d’emprisonnement ferme pour avoir commis des menaces avec arme, mais aussi une entrave méchante à la circulation à Liège le 2 septembre 2019.

Les faits ont été commis un lundi de rentrée scolaire en plein après-midi. Après un simple différend routier, Adlan, qui conduisait une Ford Fiesta, était manifestement énervé.

À bord de l'autre voiture, une Peugeot 208, se trouvaient Alexei, 24 ans, Badr, 26 ans, Brandon, 26 ans, et une jeune fille. Le passager d'Adlan, Magomed, a menacé les occupants de l'autre véhicule d'une arme à feu. "Je l'ai dépassé, j'ai accéléré, je me suis mis devant le véhicule car le conducteur me parlait mal", a déclaré Adlan.

Adlan s’est arrêté devant l’autre voiture et a délibérément bloqué la Peugeot.

Adlan et Magomed étaient armés. Alors que Badr, un des passagers, avait entrouvert la portière arrière gauche du véhicule pour en sortir, Magomed a refermé celle-ci sur la tête de l’intéressé.

Ce dernier a finalement réussi à s’extraire de l’habitacle et les trois hommes ont porté des coups aux deux premiers.

Me Colin Gilissen, qui défendait Alexei a plaidé la légitime défense pour son client. "Le tribunal a estimé que les coups portés par mon client et les personnes qui l'accompagnaient sont constitutifs d'une légitime défense ", explique Me Gilissen. " Le porteur de l'arme et son complice ont d'abord menacé mon client et ses amis avec une arme de poing puis ont volontairement bloqué leur véhicule afin d'empêcher leur fuite. Ces deux personnes se sont dirigées très agressivement dans leur direction alors que ceux-ci étaient restés assis, et ont ensuite porté les premiers coups. Mal leur en a pris : mon client et ses amis n'ont eu d'autres choix que de solidement les maîtriser, avec l'emploi d'une force certes conséquente mais tout à fait nécessaire et proportionnée. "

L’avocat ne compte pas faire appel de cette décision.