Tram de Liège : Pose de pavés au pied de la rue Saint-Gilles

Dans le cadre du chantier du tram de Liège, la pose des pavés sera réalisée au pied de la rue Saint-Gilles du lundi 24 octobre au lundi 7 novembre 2022. Ces travaux entraîneront la fermeture temporaire de l’accès à la rue Saint-Gilles aux véhicules par le boulevard d’Avroy.

L’emprise du chantier sera localisée au carrefour formé par le boulevard d’Avroy et la rue Saint-Gilles. La rue Saint-Gilles ne sera temporairement plus accessible aux véhicules à partir du boulevard d’Avroy. Une déviation sera mise en place via la rue Lonhienne, la rue Lambert le Bègue, la rue Trappé, la rue Rutxhiel, la rue Carlier et la rue Sur-la-Fontaine. Le tronçon de la rue Sur-la-Fontaine situé entre la rue Carlier et la rue Saint-Gilles verra son sens inversé pendant les travaux.