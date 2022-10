Affaire Sky ECC : les premiers dossiers examinés

Le tribunal correctionnel de Liège a procédé mercredi à une première audience d’introduction dans un dossier de trafic de stupéfiants lié à l’affaire Sky ECC. Quatre ou cinq dossiers de ce type sont en cours de fixation devant le tribunal et devraient mobiliser de nombreuses audiences de la justice liégeoise.

L’affaire Sky ECC porte le nom d’une application de messagerie cryptée, très prisée dans le milieu du trafic de drogues. La police judiciaire fédérale était parvenue début 2021, à craquer ce logiciel de cryptage. L’enquête, d’une ampleur gigantesque et qui s’est étendue à de nombreux autres pays, avait permis la mise au jour de divers réseaux de trafics de produits stupéfiants, l’arrestation de centaines de suspects et la saisie de dizaines de tonnes de drogues. L’affaire a aussi d’importantes conséquences juridiques, vis-à-vis des décisions rendues et de la jurisprudence ainsi créée par ces décisions.

Accès global

Face à un procédé relativement nouveau et un système (Sky ECC) qui concerne plusieurs dossiers, les avocats de la défense sollicitent et n’obtiennent pas toujours l’ensemble des pièces qu’ils réclament. À Liège, certains avocats ont déjà fait savoir qu’ils souhaitaient avoir accès à l’ensemble du dossier Sky ECC, et pas uniquement aux pièces qui concernent, leur affaire pour effectuer un travail de contradiction de la preuve.

Un premier dossier a été introduit ce mercredi et sera examiné à partir du 9 novembre au cours de cinq audiences. Il concerne 29 prévenus au total, principalement d’origine albanaise, qui devront répondre de différentes cultures de cannabis et d’importation de cannabis et de cocaïne.