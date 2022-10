Accueil Régions Liège Grâce-Hollogne : L’imam poursuivi pour un mariage illégal Sarah Rasujew ©BELGA

Le parquet a requis des peines d'amende à l'encontre de deux époux résidant à Grâce-Hollogne et l'imam de la mosquée de Ghlin devant le tribunal correctionnel de Liège dans un dossier pour le moins rare puisqu'ils sont soupçonnés d'avoir réalisé un mariage religieux avant un mariage civil. Il est particulièrement rare que ce type d'affaire se retrouve devant le tribunal, et pour cause, ce type de célébration est réalisée dans le cadre privée et il n'est pas courant que les autorités soient mises au courant d'un mariage...