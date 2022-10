Le chantier du tram a failli être à l’arrêt complet

Oui, l’énorme chantier du tram paralyse la ville de Liège, au grand désespoir des commerçants, mais aussi de ses habitants. Et ce n’est pas près de s’arrêter, tant de nombreux travaux doivent encore être réalisés. Le chantier, portant sur la construction d’une ligne de trams de 11,7 kilomètres comportant 23 arrêts, entre le stade de football de Sclessin et le nouvel écoquartier de Coronmeuse, a connu moult rebondissements depuis sa mise en œuvre. Le dernier en date, qui aurait pu mettre un terme anticipé aux travaux ? Colas, une filiale du géant français Bouygues, et qui a en charge le colossal chantier avec le constructeur de trams espagnols CAF et le fonds d’infrastructure néerlandais DIF au sein du consortium Tram’Ardent, a perdu 45 millions d’euros net en Belgique sur le chantier de construction du nouveau tramway à Liège, écrit L’Echo.

Rien que l’an dernier, l’entreprise a enregistré une perte de 25,9 millions d’euros après s’être déjà retrouvée dans le rouge en 2020, avec une perte de 19,3 millions d’euros, soit une perte nette sur deux ans de 45,2 millions d’euros. D’importantes pertes financières qui sont dues en grande partie au chantier du nouveau tramway à Liège, selon L’Echo.

18 mois de retard

Le consortium Tram’Ardent a remporté le marché public en 2018. Le contrat, qui inclut l’entretien de la ligne jusqu’en 2050, portait, au moment de la signature, sur un montant de 429 millions d’euros. Les travaux qui devaient être terminés en octobre 2022 ont désormais 18 mois de retard. Avec pour conséquence que Colas Belgium a dû être recapitalisée à hauteur de 22 millions d’euros pour éponger les pertes. Suffisant pour terminer le chantier, en sachant que le tram devrait être opérationnel le 25 avril 2024 ?