L’écrivain public est de retour à Herstal

En partenariat avec l’ASBL PAC Régionale Liège, la Ville de Herstal et son Plan de Cohésion sociale (PCS) ont mis en place une permanence "écrivain public" tous les jeudis de la semaine. S’agissant d’une fonction qui est au contact direct avec le citoyen, elle avait été interrompue pendant la crise sanitaire. Fraichement désigné, l’écrivain public sera opérationnel dès ce 27 octobre.

"Se doter d'un écrivain public permet de réduire la précarité et les inégalités tout en favorisant l'accès de toutes et tous aux droits fondamentaux. En effet, l'écrivain public est une personne qui permet d'aider à la compréhension et à la rédaction d'écrits administratifs et privés pour les citoyens. Il peut aussi orienter les demandeurs vers les services juridiques et sociaux appropriés si nécessaire. Il agit en toute discrétion, gratuitement, et participe au renforcement de la cohésion sociale d'une ville", explique Bojana Visic,échevine en charge du Plan de Cohésion Sociale à Herstal.

L'écrivain public propose ses services bénévolement et gratuitement, par l'intermédiaire du PAC, à partir du jeudi 27 octobre dans les bureaux du Plan de cohésion sociale, place Jean Jaurès 1, 4040 Herstal, tous les jeudis de 9 à 12 heures ou sur rendez-vous au 0800 12 151.