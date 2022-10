Embourg : Un viol et des attentats à la pudeur, dans un but “éducatif”?

Le parquet a requis une peine de six ans de prison ferme à l’égard d’un habitant d’Embourg, âgé de 53 ans, qui a commis des incitations à la débauche, des attentats à la pudeur et un viol technique sur sa nièce alors que celle-ci était âgée entre 12 et 15 ans. Le parquet a confirmé ses réquisitions après la lecture du rapport d’un centre spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels qui a rendu un avis concernant le prévenu pour savoir si il est admissible aux conditions probatoires. Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience, il était représenté par un avocat.

Le suspect a déclaré qu'il avait commis les faits dans un but "éducatif" ! Une explication qui a pour le moins décontenancé le tribunal. En effet, le quinquagénaire a déclaré qu'il avait voulu prévenir la fillette des dangers des prédateurs qui circulent sur Internet… Une explication pour le moins alambiquée lorsque l'on sait que le suspect a demandé à la fillette de bien prendre soin d'effacer les photographies à caractère sexuel qui lui avait précédemment demandé d'envoyer. En 2015, l'oncle a d'abord créé une fausse identité pour converser avec l'enfant de 12 ans sur les réseaux sociaux. Il s'est fait passer pour un jeune homme. Il a demandé à sa nièce de lui envoyer des photos dénudées et il a envoyé des photos de lui du même type. La mère de la fillette a découvert un changement de comportement de la fillette. Alors qu'elle était âgée de 13 ans, elle a subi le viol d'un garçon âgé de 14 ans.

En 2018, l’oncle a recommencé à commettre le même type de faits, mais en utilisant sa vraie identité. Il demandait à l’enfant de lui envoyer des photos et des vidéos d’actes sexuels. Il a également envoyé des images de lui. Il a une nouvelle fois pris soin de lui demander d’effacer les conversations. Il faisait beaucoup de cadeaux à la jeune fille, notamment de la lingerie, des entrées dans des parcs d’attraction ou des vacances. Il demandait à l’enfant de venir en prétextant de lui permettre de voir sa cousine. Le suspect a admis avoir commis un viol technique, lui avoir touché les seins après l’avoir bloquée dans un coin et lui avoir demandé d’envoyer des images à caractère sexuel. À la suite des abus dont elle a été victime, la jeune fille s’est auto-mutilée. Elle a expliqué qu’elle refusait à présent d’avoir des relations avec des hommes. Alors que l’avocate avait plaidé l’acquittement pour ces faits, l’avocate du prévenu a cette fois plaidé la suspension du prononcé ou le sursis probatoire le plus large. Le tribunal rendra sa décision au mois de novembre.

Sarah Rasujew