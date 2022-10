Kidnappeurs du carré : "J’ai volé avec le cœur !"

Le tribunal correctionnel de Liège a poursuivi l’examen du dossier des kidnappeurs du carré par l’audition d’Arsen, de Grâce-Hollogne.

Six prévenus doivent répondre d’avoir commis des enlèvements de fêtards pour les violenter et les voler.

Les deux principaux prévenus, Orhan et Arsen, sont toujours actuellement détenus dans le cadre de ce dossier.

D’autres suspects sont mineurs d’âge.

Une dizaine d'enlèvements

Les prévenus doivent répondre d’une dizaine d’enlèvements commis entre le 10 septembre et le 8 octobre 2021.

Ils emmenaient les victimes, souvent alcoolisées, à Seraing sur un terrain vague où attendaient d’autres complices.

Les victimes étaient tabassées et obligées de remettre leur argent et leurs biens.

Elles ont dû donner les codes de leurs cartes de banque et leurs cartes.

Les malfrats ont vidé leurs comptes en banque. Une des victimes a dû retourner jusqu’à son domicile sans chaussure ni veste, en plein hiver.

Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2021, après une course-poursuite qui s’est soldée par un accident à Seraing, le véhicule des suspects a été arrêté.

Plusieurs d’entre eux ont été arrêtés.

Certains prévenus sont en aveux, mais d'autres n'ont admis que ce qu'ils ne pouvaient pas contester. "Je me suis fait attraper sur le fait", a indiqué Orhan lors de la première audience. "J'étais tout le temps sous l'effet de l'alcool. Si les gens me reconnaissent vraiment, c'est possible que je l'ai fait. Ce n'était pas des organisations. On buvait, on sortait en ville, on se promenait, on ne se rendait pas compte de ce que l'on faisait. C'est possible que j'ai commis certains faits. Je ne me souviens pas de toutes les victimes."

Cette fois, c’était au tour d’Arsen d’être auditionné.

Il a déclaré qu’il ne se souvenait de rien.

Il a confirmé les aveux qu'il avait faits lors de son audition. "J'ai volé les victimes avec le cœur parce que je suis quelqu'un qui a du cœur." Une autre audience est prévue en novembre pour le réquisitoire.