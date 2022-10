Liège : il harcelait son ex !

Violence, harcèlement, menaces écrites et on en passe... les faits reprochés à ce Liégeois de 29 ans sont nombreux. Après plusieurs semaines, la police a mis la main dessus.

Ce jeudi en fin de journée en effet, le jeune homme a été intercepté et privé de liberté. Ce dernier était en effet recherché depuis un certain temps, pour des faits de harcèlement envers son ex compagne. Après une relation de près de 10 ans, le couple s'était en effet séparé. Un enfant de 7 ans était né de cet union.

L'homme n'avait visiblement pas digéré la séparation et, depuis plusieurs semines, il a multiplié les "agressions". Il s'est rendu au domicile de son ex à plusieurs reprises, attendait devant l'école de leur enfant afin d'avoir une explication, pénétrait chez elle et déchirait ses vêtements... des menaces écrites ont aussi été constatées. Il s'est également présenté au domicile du nouveau compagnon de madame.

Interpellé ce jeudi 20 octobre, le violent a été interrogé. Il nie.

Il a toutefois été déféré au parquet de Liège. Au total, cinq plaintes ont été déposées.