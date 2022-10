Liège : Il viole sa demi-soeur âgée de 12 ans

Le parquet a requis une peine de cinq ans de prison à l’encontre d’un homme soupçonné d’avoir commis des viols sur sa demi-soeur alors qu’il se trouvait au domicile familial dans lequel vient 14 personnes. Le suspect qui a été arrêté en Allemagne a comparu détenu. L’homme qui est d’origine roumaine a expliqué qu’il était arrivé en Belgique à l’âge de 15 ans. Il a expliqué qu’il était forcé à mendier et à effectuer des vols de métaux.

L'homme est venu en Belgique avec sa femme et ses enfants. "Si j'étais un violeur d'enfant, je le dirais", a déclaré le prévenu. Selon la jeune fille, en 2018, l'homme serait venu dans sa chambre armé d'un couteau. Il aurait pris un essuie. Il l'aurait violée et l'aurait ensuite obligée à se laver. Il aurait menacé la famille de la jeune fille pour qu'elle garde le silence. Il l'aurait également obligée à prendre une somme de 10 500 euros à ses parents pour les lui donner. Il aurait commis ces faits entre juin et septembre 2018. L'expert estime que la jeune fille est crédible. "Si j'étais un violeur d'enfant, j'aurais commis plusieurs faits. Ma femme qui était enceinte a été frappée par la famille, c'est pour cela que j'ai décidé de repartir vers l'Allemagne", a indiqué le prévenu.

Décision en novembre

L'homme est reparti en Roumanie. Sa famille l'aurait fait revenir en prétendant que son père était mourant. Lorsqu'il est arrivé, il a expliqué qu'il avait découvert qu'il n'en n'était rien. Selon l'avocat du prévenu, les accusations de viol sont arrivées à ce moment-là. La partie civile a réclamé une somme de 5 000 euros et une expertise. Selon l'avocat de l'avocat, la maison qui n'avait que deux chambres abritait 14 personnes et était particulièrement exiguë. "Personne n'a rien remarqué", a plaidé l'avocat. Ce dernier a expliqué que la jeune fille avait changé plusieurs fois de versions. "Il aurait à chaque fois pris les culottes, les draps de lit et des draps de bain et personne n'a rien remarqué", a poursuivi l'avocat. "Mon client s'est fait greffer des billes sur le pénis et ça, personne n'en parle", a poursuivi l'avocat. "Si il avait commis les faits, dans la communauté tzigane, on faisait un grand feu et il servait de bûche", a-t-il estimé. L'avocat a plaidé l'acquittement tout en soulignant les contradictions entre les dires de la victime et les faits. L'avocat n'a pas plaidé d'autre mesure. Le tribunal rendra sa décision en novembre prochain.